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İngiliz gözünü açtı! 3'üncü Havalimanı'na dev yatırım

İngiltere'nin otelcilik devi Yotel, Üçüncü Havalimanı'na yatırım yapıyor. Havalimanı içerisinde 451 odalı bir konaklama alanı yapacak olan Yotel'in, İGA ile 15 yıllık anlaşma imzaladığı bildirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:43
İngiliz gözünü açtı! 3'üncü Havalimanı'na dev yatırım

Üçüncü Havalimanı'nın açılışına yaklaşırken Avrupa gözünü kulağını buraya çevirdi. Avrupa ülkelerinin yakın takibe aldığı Havalimanı, aynı zamanda yatırım çin de sıcak bir bölge olarak görülüyor. İngiltere'nin havalimanı otelciliği devi Yotel firması, Üçüncü Havalimanı'na dev yatırım yapıyor.

451 ODALI OTEL

Londra, Amsterdam ve Paris’te toplamda 4 havalimanında otel işletmecisi olan İngiliz merkezli ‘Yotel’, İstanbul’daki yeni havalimanındaki otelin de işletmeciliğini yapacak. İşletme firması olan İGA ile Yotel arasında 15 yıllık sözleşme imzalandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Yotel firması, Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan Üçüncü Havalimanına, adına yaraşır bir yatırım yapacak. 451 odasıyla Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak.

Avrupa'da yüzde 150 doluluk kapasitesiyle çalışan havalimanı otellerinin Türkiye'den ilk yıl beklentii yüzde 80 düzeyinde.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:43
  1. İstanbul
  2. otel
  3. türkiye
  4. ingiltere
  5. üçüncü havalimanı

YORUM YAZ

  • Hay bin gunduzHay bin gunduz1 sa önce
    paranın nereden geleceğini bilir karaktersizler
  • Can tekCan tek1 sa önce
    Ülke bizim kaymağı başkaları yiyor saçmalığa bak ya.
  • AmsterdamAmsterdam4 sa önce
    Yaa bu ingilizler her yerde kaymak yemeye alismis.
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