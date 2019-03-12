İngiliz gazetesi: İnsanlık tarihinde yaşamış en zengin adam Afrikalı bir Müslümandı

yeniakit.com.tr İngiliz gazetesi The Sun, Mansa Musa ile alakalı dikkat çekici bir yayın yaptı.

Gazete, 99 milyar pound ile Jeff Bezos’un dünyanın en zengin adamı unvanı taşıdığı iddia edilse de, tüm zamanların en zengin adamı Mansa Musa’nın yanına bile yaklaşamayacağını ifade etti.

Haberin metni şu şekilde:

“Zenginliğini algılamak bile neredeyse imkânsız”

“14. asır Mali Kralının serveti o kadar büyüktü ki cömert hediyeleri ekonomileri sakatlayabilirdi.

California Üniversitesi’nden tarihçi doçent Rudolph Butch Ware, BBC’ye şunu söyledi: ‘Musa’nın zenginliğine dair çağdaş kaynaklar o kadar nefes kesicidir ki hakikaten ne zengin ve kuvvetli olduğuna dair sadece bir algı edinmek neredeyse imkânsızdır.’

Musa 1280’de, kardeşi Mansa Ebubekir’in imparatorluğu 1312’ye kadar idare ettiği bir hükümdar aile içerisinde doğdu.

Kardeşi Ebubekir bir okyanus seferinden dönemediği vakit Musa, altın zengini krallığın tahtını devraldı.

Northwestern Üniversitesi’nde Block Müzesi’nde Afrika sanatı üzerien uzmanlaşan Kathleen Bickford Berzock, BBC’ye şu açıklamalarda bulundu: ‘İdareci olarak Mansa Musa, Ortaçağ dünyasında en yüksek kıymetteki zenginlik kaynağına neredeyse sınırsız erişime sahipti.

Altın ve diğer mallarla ticaret yapan büyük ticaret merkezleri de onun topraklarındaydı ve o da bu ticaret ile zenginlik biriktirdi.’

Mali, dünya altınları yarısına sahipti.. Mansa Musa’nın hac yolculuğu da büyük iz bıraktı

Musa’nın Timbuktu dahil 24 şehri ilhak etmesiyle Mali önemli derecede büyüdü.

Mali, Eski Dünya’nın altınlarının neredeyse yarısından sorumluydu ve bunların tamamı Mansa Musa’ya aitti.

İktisat tarihçileri onun servetinin doğru bir tercümesini belirlemenin imkânsız olduğunu söylüyorlar.

Musa, Sahra çölü ve Mısır’dan geçerek Mekke’ye haccetmeye karar veren dinine bağlı bir Müslüman’dı.

Kahire’ye ziyareti oldukça hatırlanmaya değer bir etki bıraktı ve Musa’dan 12 sene sonra şehri ziyaret eden al-Umari de dahil birçok kimse ondan sonra zengin bir kral hakkında halkın ne kadar çok konuştuğunu anlattı.

Mansa Musa üç aylık ikameti sırasında Kahire’ye cömertçe altın hediye etti, bunun sonucu olarak 10 tam yıl boyunca altının değerinin düşmesine ve Mısır ekonomisinin sakatlanmasına yol açtı.

Hükümdarın haccı, SmartAsset.com’a göre, altının satış fiyatındaki düşüşten dolayı Ortadoğu boyunca 1.1 milyar poundluk bir ekonomik kayba neden oldu.

Batı Afrika’da eğitimi başlattı, okullar ve kütüphaneler kurdu

Anlatıldığına göre Mali’den 60.000 adamlık bir kervan ile ayrılmıştı.

Zengin kralın ayrıca Batı Afrika’da eğitim geleneğini başlatan kişi olduğuna inanılıyor.

Hükümdar, sanatlar ve mimariyi teşvik etmesine ilaveten edebiyatı fonladı, okullar, kütüphaneler ve camiler inşa etti.

Evine geri döneceği zaman Mısır’dan geçti ve dolaşımdaki altının bir kısmını fahiş faizle geri borç alarak ülke ekonomisine yardım etmeye çalıştı.

Bilahare Mekke’ye Peygamber Muhammed’in [s.a.v.] doğrudan soyundan gelenler ve bir Endülüslü şair dahil olmak üzere birçok alimle geri döndü, bunlara günümüzde 6.3 milyon pound kıymet eden 200 kg altın ödedi.”

İngiliz gazetesine göre dünya tarihi en zengin 10 adamı

Bundan sonra gazete, tarihteki en zengin 10 adamın sıralamasını ileri süren bir liste yayınladı:

1- Mansa Musa (1280-1337), Mali İmparatorluğu kralı, serveti hesap edilemiyor

2- Augustus Sezar (M.Ö. 63 – M.S. 14), Roma imparatoru, 3.5 trilyon pound

3- Kral Solomon (M.Ö. 990 – M.Ö. 931) – İsrail Kralı, 2.2. tirlyon pound

[Akit’in Notu: Buradaki “Kral Solomon” kendi din ve inançlarına göre olup bizim Hz. Süleyman inancımız açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte listeye ve listedeki yansıtmaya, Batı’da bu konuda nasıl bir öğretim olduğuna dair fikir edinmek açısından bakılabilir. Nitekim listenin kalan kısmı için de tartışma ve itirazı gerektirebilecek hususlar mevcuttur. Bununla birlikte mevzu hem Batı hem de özelde İngiltere tarafından nasıl anlatıldığına dair fikir edinmek noktasından istifade nazarıyla ele alınabilir.]

4- Zhao Xu (1048-1085), Çin’de Song Hanedanı imparatoru, serveti hesaplanamıyor

5- I. Ekber (1542-1605), Hindistan’da Babürlü İmparatorluğu’nun imparatoru, serveti hesaplanamıyor

[Not-2: Bu hükümdar daha ziyade Ekber Şah olarak bildiğimiz, tarihte ilk ciddi dinler arası diyalog fitnesini başlatıp İslam’ı bozarak karma bir din kurmaya çalışması ve İmam-ı Rabbani hazretlerine yaptığı zulüm ile meşhur hükümdardır]

6- Andrew Carnagie (1835-1919), İskoç kökenli Amerikalı sanayici, 285.7 milyar pound

7- John D Rockefeller (1839-1937), Amerikalı işadamı, 261.9 milyar pound

8- Nikolai Alexandrovich Romanov (1868-1918), Rus çarı, 230 milyar pound

9- Mir Osman Ali Khan (1886-1967), Hindistanlı kraliyet mensubu, 176.6. milyar pound

10- Fatih Kral William (William the Conqueror), (1028-1087), İngiltere Kralı, 176.3 milyar pound.