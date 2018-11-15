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İngiliz gazeteciden Cenk Tosun açıklaması

Liverpool Echo gazetesinin Everton muhabiri Adam Jones, Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:01
İngiliz gazeteciden Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'tan Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un, yeniden siyah beyazlı formayı giyebileceği ihtimali İngiliz basınında sıkça dile getirilmeye başlandı....

Liverpool Echo gazetesininEverton muhabiri Adam Jones, Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Marco Silva'nın gelmesinin ardından Everton'da Cenk Tosun'un aldığı süre gittikçe azalmaya başladı.

Richarlison'u forvete koyarak yeni bir sistem oturtan Everton'ın son maçlarda başarılı sonuçlar almasıyla Cenk Tosun'un takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu.

Cenk Tosun'a diğer oyuncuların yeterince servis yapmadığını savunan Everton muhabiri, "Eğer yeterince top alırsa gerçek Cenk Tosun'u görebiliriz. Ancak şu ana kadar bu gerçekleşmiş değil" diye konuştu.

Tartışma konusu oldu

Takımın bu sezon iyi transferler yaptığını ancak hücum sorununu yine de çözemediğini belirten Jones "Yeni sistemde herkes golcü olarak öne çıkabiliyor. Spesifik olarak bir oyuncu için takımın golcüsü diyemiyoruz. Ayrıca eski kulübü Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" dedi.

Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamış bir golcü olduğunun altını çizen Everton muhabiri "Diğer oyuncular Cenk Tosun'a yardımcı olursa Türk golcü Marco Silva'nın vazgeçilmezi olur" ifadesini kullandı.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:01
  1. Everton muhabiri Adam Jones
  2. Cenk Tosun
  3. Everton
  4. açıklama

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