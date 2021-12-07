İngiliz gazeteci Szalai'yi duyurdu!

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla dünya devlerinin radarına giren Macar stoper Atilla Szalai için İngiltere'den çok güçlü bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Jack Weita bir tweet atarak, "Chelsea ve Fenerbahçe, Szalai transferi için anlaştı. Evraklar hazırlandı ve birkaç saat içinde imzalanacak. Chelsea, Fenerbahçe'ye yaklaşık 25 milyon Sterlin (30 milyon Euro) bonservis ödeyecek" yazdı.

Transferde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Attila Szalai için flaş gelişmeler yaşanıyor. Önce Fenerbahçe'nin Macar futbolcusunun milli takımdaki teknik direktörü Marco Rossi, başarılı stoperin gideceği takımı duyurdu.

Ülkesinde calciomercato'ya röportaj veren İtalyan teknik adama, Serie A ekiplerinin de peşinde olduğu Szalai soruldu. Rossi, "Evet Attila Serie A'da oynamak için uygun bir yapıya sahip. İspanya'dan da önemli takımlar onu takip ediyordu, ancak sanırsam Chelsea transferini bitirdi" dedi.

Premier Lig devinin Fenerbahçeli futbolcuyu transfer edeceği haberleri İngiliz basınında da sıklıkla yer alıyordu. Hatta başarılı stoperin Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe gibi önemli maçlarda oynatılmamasının sebebi, Chelsea ile anlaşma sağlandığı için sakatlık riskinden kaçınma olarak gösteriliyordu. Sarı-lacivertli kulüp ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Szalai için bir başka çarpıcı açıklama da İngiltere'den geldi. İngiliz gazeteci Jack Weita bir tweet atarak, "Chelsea ve Fenerbahçe, Szalai transferi için anlaştı. Evraklar hazırlandı ve birkaç saat içinde imzalanacak. Chelsea, Fenerbahçe'ye yaklaşık 25 milyon Sterlin (30 milyon Euro) bonservis ödeyecek" yazdı.

Süper Lig'deki son Çaykur Rizespor maçında Filip Novak cezalı olduğu için şans bulan Attila Szalai, yaptığı 2 asistle yine mükemmel bir performans sergiledi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Apoel Nicosia'dan yaklaşık 2.5 milyon Euro'luk bedelle transfer etmişti.

Eğer söylentiler gerçekleşirse, Fenerbahçe bu futbolcuya yaptığı yatırımın 10 katından fazlasını kazanmış olacak. Nitekim Başkan Ali Koç katıldığı bir televizyon programında, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadesini kullanmıştı.