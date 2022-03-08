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Spor İngiliz futbolundan Ukrayna'ya yardım
Spor

İngiliz futbolundan Ukrayna'ya yardım

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre; organizasyon, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 19:39:00 -
İngiliz futbolundan Ukrayna'ya yardım

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.

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