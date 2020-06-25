İngiliz futbolunda skandal! Usame Bin Ladin'i kullandılar

İngiltere'de bir futbol kulübü, 25 sterline (213 TL) taraftarın istediği kişilerin karton görsellerini tribüne yerleştirme kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taraftarların stada gelmesi yasaklandığı için takımın böyle bir uygulamaya gitmesi tribünlerin dolu gibi görünmesine neden oldu. Bunun üzerine bir taraftar 25 sterlin ödeyerek El Kaide'nin öldürülen lideri olan Usame Bin Ladin’in karton fotoğrafının tribüne yerleştirilmesini istedi.

Championship ekibi Leeds United'da büyük skandal

Başta bu fotoğrafı tribüne koyan Leeds yönetimi, daha sonra gelen yoğun tepkilerin ardından geri adım attı ve terör örgütü liderinin fotoğrafını kaldırdı.