  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İngiliz futbolunda skandal! Usame Bin Ladin'i kullandılar

Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United'ta yönetim El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in karton fotoğrafını tribüne yerleştirmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:04:00 - 2020-06-25 12:07:42
İngiliz futbolunda skandal! Usame Bin Ladin'i kullandılar

İngiltere'de bir futbol kulübü, 25 sterline (213 TL) taraftarın istediği kişilerin karton görsellerini tribüne yerleştirme kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taraftarların stada gelmesi yasaklandığı için takımın böyle bir uygulamaya gitmesi tribünlerin dolu gibi görünmesine neden oldu. Bunun üzerine bir taraftar 25 sterlin ödeyerek El Kaide'nin öldürülen lideri olan Usame Bin Ladin’in karton fotoğrafının tribüne yerleştirilmesini istedi.

Championship ekibi Leeds United'da büyük skandal

Başta bu fotoğrafı tribüne koyan Leeds yönetimi, daha sonra gelen yoğun tepkilerin ardından geri adım attı ve terör örgütü liderinin fotoğrafını kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kara

bu gazete sasirdim adma olu diye haber yapmaniz gerek elkaide bati teri=oist yapti . turkiyedeki teroristleri bati kucaklar ama musluman bir adamin olusune hakaret de bende sana haksin diyeyim siz kimin kapisinda bekcisiniz? benim icin osama kahramandi.. BATININ IKI YUZLULUGUNU GORDU ONLARA KARSI GELDI.
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı