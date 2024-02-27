İngiliz Forces KAAN'ı mercek altına aldı! 'F-35 yok, sorun yok'

İlk uçuşunu geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'ın yankıları dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

İngiliz Savunma sitesi Forces "F-35 yok sorun yok: Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı havalandı" başlığıyla yayımladığı yazıda KAAN'a övgüler yağdırdı.

Haberde KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği ve bunun Türkiye için çok büyük bir adım olduğu ifade edildi.

"Türkiye için dönüm noktası"

Haberde, öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Türk havacılık açısından dönüm noktası niteliğindeki ilk yerli savaş uçağı KAAN savaş uçağı, Ankara yakınlarındaki Akıncı hava üssünde ilk uçuşunu tamamladı.

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Görünüşte, 13 dakikalık uçuş uysal bir çaba gibi görünebilir ancak bu, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarında büyük bir adım.

Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş uçakları üretimine yönelik değer zincirinin tamamına sahip olan birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor.

"KAAN F-16 uçaklarının yerini alacak"

Türkiye'nin 2019 yılında F-35 uçağı programından çıkarıldığını yazan site 2030 yılından sonra KAAN'ın F-16 uçaklarının yerini alacağını yazdı:

Türkiye, 2019 yılına kadar Amerikan F-35 savaş uçağı programının üyesiydi ancak Türkiye'nin Rusya'dan gelişmiş S-400 hava savunma füze sistemleri satın almaya karar vermesi üzerine ortak taarruz uçağı programından çıkarıldı.

Türkiye, 2030'lu yılların ötesinde Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, mevcut F-16 filosunun yerine beşinci nesil bir savaş uçağını sahaya sürmeyi hedefliyor.

Haberde ayrıca Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN paylaşımına yer verildi.