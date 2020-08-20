  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İngiliz Financial Times'tan çarpıcı analiz: Türkiye'nin lideri risk almaya hazır
Medya

İngiliz Financial Times'tan çarpıcı analiz: Türkiye'nin lideri risk almaya hazır

İngiliz Financial Times gazetesinin bugün yayımlanan sayısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına yer verilerek "Türkiye'nin lideri risk almaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:46:00 -
İngiliz Financial Times'tan çarpıcı analiz: Türkiye'nin lideri risk almaya hazır

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim devam ederken, İngiliz Financial Times gazetesinin bugün yayımlanan baş yazısında Türkiye konu edinildi. Gazetede yayımlanan 'Doğu Akdeniz'de gerilim düşürmek' başlıklı yazıda Avrupa Birliği'ne bölgeye yaklaşım konusunda daha mantıklı hareket edilmesi çağrısında bulunularak Türkiye'nin sahadaki enerji dağılımından haklı payını alabilmek için risk aldığına değinildi.

"Libya'da rüzgarı arkasına aldı"

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında arama çalışmalarına devam edeceğini açıklamasının ardından Yunanistan'ın çatışma sinyali verdiğini, AB'nin buna karşı çıktığını ve Fransa'nın bölgedeki askeri gücünü artıracağını belirttiğini ifade ederek, "Ankara, Libya’da rüzgarı arkasına almayı başardı ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Doğu Akdeniz’de daha sert adımlar atması için cesaret verdi” denildi.

Putin Erdoğan'ın elini güçlendiriyor

Gazetedeki yazıda Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerine de vurgu yapıldı. İki ülkenin Suriye ve Libya'da karşı taraflarda olmasına rağmen Erdoğan'ın Putin'le iyi işleyen bir ilişki kurduğu ve bu unsurun Erdoğan'ın elini güçlendirdiği söylendi.

Türkiye'ye izin verilmeli

Makalenin son bölümünde ise çözüm arayışlarına yer verilirken, Fransa, Yunanistan, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının çözümü kolaylaştıran bir etken olduğu belirtildi. Akdeniz'de çıkarılacak bir doğalgazın Rusya'ya olan bağımlılığa bir alternatif olacağı belirtilirken AB'nin sırf bu yüzden bile "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de rahatça enerji aramasına izin verilmeli" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar
Gündem

Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar

Bugün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türk milletine müjde vereceğ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı