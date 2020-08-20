İngiliz Financial Times'tan çarpıcı analiz: Türkiye'nin lideri risk almaya hazır

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim devam ederken, İngiliz Financial Times gazetesinin bugün yayımlanan baş yazısında Türkiye konu edinildi. Gazetede yayımlanan 'Doğu Akdeniz'de gerilim düşürmek' başlıklı yazıda Avrupa Birliği'ne bölgeye yaklaşım konusunda daha mantıklı hareket edilmesi çağrısında bulunularak Türkiye'nin sahadaki enerji dağılımından haklı payını alabilmek için risk aldığına değinildi.

"Libya'da rüzgarı arkasına aldı"

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında arama çalışmalarına devam edeceğini açıklamasının ardından Yunanistan'ın çatışma sinyali verdiğini, AB'nin buna karşı çıktığını ve Fransa'nın bölgedeki askeri gücünü artıracağını belirttiğini ifade ederek, "Ankara, Libya’da rüzgarı arkasına almayı başardı ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Doğu Akdeniz’de daha sert adımlar atması için cesaret verdi” denildi.

Putin Erdoğan'ın elini güçlendiriyor

Gazetedeki yazıda Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerine de vurgu yapıldı. İki ülkenin Suriye ve Libya'da karşı taraflarda olmasına rağmen Erdoğan'ın Putin'le iyi işleyen bir ilişki kurduğu ve bu unsurun Erdoğan'ın elini güçlendirdiği söylendi.

Türkiye'ye izin verilmeli

Makalenin son bölümünde ise çözüm arayışlarına yer verilirken, Fransa, Yunanistan, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının çözümü kolaylaştıran bir etken olduğu belirtildi. Akdeniz'de çıkarılacak bir doğalgazın Rusya'ya olan bağımlılığa bir alternatif olacağı belirtilirken AB'nin sırf bu yüzden bile "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de rahatça enerji aramasına izin verilmeli" ifadeleri kullanıldı.