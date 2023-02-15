İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak
İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, Türkiye uçuş planlamasını kamuoyu ile paylaştı. İngiliz devinin rekor sayıda turisti Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
2022 sezonunda hızlı bir büyüme trendine giren İngiltere pazarının önde gelen tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, 2023 yılında Türkiye’ye toplamda 3 bin 973 uçuşla turist getirecek. Şirket, bu uçuşlardan 1.668’ini Dalaman’a, 576’sını Bodrum’a, 230’unu İzmir’e ve 1.467’sini de Antalya’ya yapılacak.
Turizm Güncel'in haberine göre, EasyJet’in şubat-aralık arasındaki dönemde Türkiye’deki destinasyonlara yapacağı uçuşların detayları şöyle:
Dalaman
Gatwick – Dalaman: 588 uçuş
Manchester – Dalaman: 352 uçuş
Bristol – Dalaman: 219 uçuş
Glasgow – Dalaman: 64 uçuş
Edinburg – Dalaman: 88 uçuş
Luton – Dalaman: 169 uçuş
Liverpool – Dalaman: 182 uçuş
Belfast – Dalaman: 66 uçuş
Bodrum
Gatwick – Bodrum: 307 uçuş
Luton – Bodrum: 241 uçuş
Bristol – Bodrum: 83 uçuş
Edinburg – Bodrum: 65 uçuş
Liverpool – Bodrum: 60 uçuş
İzmir
Liverpool – İzmir: 30 uçuş
Gatwick – İzmir: 100 uçuş
Luton – İzmir: 100 uçuş
Antalya
Luton – Antalya: 116 uçuş
Liverpool – Antalya: 153 uçuş
Gatwick – Antalya: 604 uçuş
Belfast – Antalya: 62 uçuş
Bristol – Antalya: 120 uçuş
Edinburg - Antalya: 43 uçuş
Manchester – Antalya: 307 uçuş
Cenova – Antalya: 62 uçuş