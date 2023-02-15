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Ekonomi İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak
Ekonomi

İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak

İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, Türkiye uçuş planlamasını kamuoyu ile paylaştı. İngiliz devinin rekor sayıda turisti Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 16:45:00 -
İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak

2022 sezonunda hızlı bir büyüme trendine giren İngiltere pazarının önde gelen tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, 2023 yılında Türkiye’ye toplamda 3 bin 973 uçuşla turist getirecek. Şirket, bu uçuşlardan 1.668’ini Dalaman’a, 576’sını Bodrum’a, 230’unu İzmir’e ve 1.467’sini de Antalya’ya yapılacak.

Turizm Güncel'in haberine göre, EasyJet’in şubat-aralık arasındaki dönemde Türkiye’deki destinasyonlara yapacağı uçuşların detayları şöyle:

Dalaman

Gatwick – Dalaman: 588 uçuş

Manchester – Dalaman: 352 uçuş

Bristol – Dalaman: 219 uçuş

Glasgow – Dalaman: 64 uçuş

Edinburg – Dalaman: 88 uçuş

Luton – Dalaman: 169 uçuş

Liverpool – Dalaman: 182 uçuş

Belfast – Dalaman: 66 uçuş

Bodrum

Gatwick – Bodrum: 307 uçuş

Luton – Bodrum: 241 uçuş

Bristol – Bodrum: 83 uçuş

Edinburg – Bodrum: 65 uçuş

Liverpool – Bodrum: 60 uçuş

İzmir

Liverpool – İzmir: 30 uçuş

Gatwick – İzmir: 100 uçuş

Luton – İzmir: 100 uçuş

Antalya

Luton – Antalya: 116 uçuş

Liverpool – Antalya: 153 uçuş

Gatwick – Antalya: 604 uçuş

Belfast – Antalya: 62 uçuş

Bristol – Antalya: 120 uçuş

Edinburg - Antalya: 43 uçuş

Manchester – Antalya: 307 uçuş

Cenova – Antalya: 62 uçuş

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