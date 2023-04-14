İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Kendi kendilerini yaktılar

Karşılaşmanın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United, 84. dakikada Malacia ile kendi kalesinde golü gördü. Dakikalar 90+2'ye gösterdiğinde ise bu kez Maguire kendi ağlarını buldu ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Rövanş haftaya

Sahasında üstünlüğünü koruyamayan ve avantajını kaybeden United, bu mücadelenin rövanşını 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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