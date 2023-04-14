  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı
Spor

İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 03:01:00 -
İngiliz devi son dakikalarda kendini yaktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında Sevilla ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Kendi kendilerini yaktılar

Karşılaşmanın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United, 84. dakikada Malacia ile kendi kalesinde golü gördü. Dakikalar 90+2'ye gösterdiğinde ise bu kez Maguire kendi ağlarını buldu ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Rövanş haftaya

Sahasında üstünlüğünü koruyamayan ve avantajını kaybeden United, bu mücadelenin rövanşını 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23