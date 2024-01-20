İngiliz devi istiyor! Fenerbahçe 35 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Avrupa'daki dev kulüplerin takibinden çıkmıyor. İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Szymanski...

İngiliz ekibi, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol ve 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacak.

POSTECOGLOU ÇOK İSTİYOR

Tottenham scoutları, Samsunspor ile oynanacak lig maçını tribünden izleyecek ve yönetime rapor sunacak. 30 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Szymanski için Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou da oldukça istekli. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon için Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.