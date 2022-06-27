  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiliz devi, Hakan'a talip oldu
Spor

İngiliz devi, Hakan'a talip oldu

Yıllardır kupa hasreti çeken ve Conte ile yükselişe geçen Tottenham Hotspur, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:23:00 -
İngiliz devi, Hakan'a talip oldu

Tottenham Hotspur, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

Calciomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Haberde, İtalyan devinin milli futbolcu için yaklaşık olarak 30 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği, Tottenham'ın ise bu rakamın tamamını ödeyemeyeceği ve transferde Davinson Sanchez veya Giovani Lo Celso'dan birini takas olarak da kullanabileceği belirtildi.

Kaynak: Yeni Asır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23