İngiliz devi, Hakan'a talip oldu

Tottenham Hotspur, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

Calciomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Haberde, İtalyan devinin milli futbolcu için yaklaşık olarak 30 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği, Tottenham'ın ise bu rakamın tamamını ödeyemeyeceği ve transferde Davinson Sanchez veya Giovani Lo Celso'dan birini takas olarak da kullanabileceği belirtildi.

Kaynak: Yeni Asır