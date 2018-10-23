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İngiliz büyükelçi 'Çok seviyorum' dedi, İzmir Marşı okudu! "Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar"

Denizli'ye gelen İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Pamukkale ziyareti sırasında Hierapolis Antik Tiyatrosu’nun akustiğini denemek için burada İzmir Marşı'nı okudu. İzmir Marşı'ndaki "Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar" ifadelerini söylerken sözleri üzerine alınmaması dikkat çekti.

23 Ekim 2018 Salı 23:52

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Denizli'de programına UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti ziyareti ile devam etti.

"Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar" sözlerini üzerine alınmadı 

Beraberindeki büyükelçilerle Antik Tiyatro’yu gezen, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğinin iyi olduğunun söylenmesi üzerine burada akustiği denemek için “İzmir Marşı”nı okudu.

"Bu marşı çok seviyorum"

Marşı, heyete eşlik eden Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan ile beraber okuyan Büyükelçi Chilcott, gazeteciler tarafından marşın anlamının sorulması üzerine, “Marşı Türkiye’de öğrendim, bu marşı çok seviyorum. Marş, İzmir’e yapılan saldırıya, Atatürk tarafından İzmir’in kurtuluş operasyonu” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:52
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