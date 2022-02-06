İngiliz BBC yazdı, solcular üzerine atladı! İçimizdekilerin İHA korkusu

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Dünyaya dağıttıkları muhimmat ve nakdi yardımlarla mazlumlara saldırıda büyük parmağı olan İngilizlerin BBC'si, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin İHA ve SİHA'larımızı itibarsızlaştırmaya çalıştı. İngiliz BBC'nin haberinin üzerine atlayan solcular ise Türkiye, İHA'da artık söz sahibi diye övünmesi gerekirken korkuya kapıldı.

İHA'larımızı itibarsızlaştırmak için birbirleri ile yarıştılar!

BBC'nin haberinde Rusya'nın açıklamalarına yer verilirken, "Geçtiğimiz Ekim ayında Ukrayna ordusu, Türk yapımı bir insansız hava aracının Rus destekli ayrılıkçılara ait bir D-30 topunu imha ettiğini gösterdiğini belirttiği bir video paylaştı. Bu iddia Rusya tarafından eleştirildi ve Kremlin Türkiye'yi, insansız hava araçlarının 'bölgeyi istikrarsızlaştırma' riski taşıdığı konusunda uyardı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin İHA'da söz sahibi olmasından övünmesi gereken CHP yandaşı medya, BBC'nin haberini birebir alıntılayarak milli gururumuzu itibarsızlaştırma yarışına girdi.