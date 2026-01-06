İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, dış politikada yaptıklarıyla sık sık dünya gündemine gelmeye devam ediyor.

Trump, Venezuela’ya yönelik tehditlerini hayata geçirerek, ülkenin başkanı ve eşini Carakas’taki yoğun şekilde korunan yerleşkelerinden gece düzenlenen bir baskınla ele geçirdi.

Operasyonu anlatırken Trump, 1823 tarihli Monroe Doktrini’ni ve bu doktrinin Batı Yarımküre’de ABD üstünlüğünü öngören yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı ve bunu "Donroe Doktrini" olarak yeniden adlandırdı.

BBC World ise, son günlerde Washington’un etki alanında bulunan diğer ülkelere yönelik uyarılar bulunan bir haber kaleme aldı.

'NATO'NUN SONU OLUR' AÇIKLAMASI

ABD’nin Grönland’da halihazırda Pituffik Uzay Üssü adlı bir askeri üssü bulunuyor. Ancak Trump, tüm adayı istiyor.

Gazetecilere konuşan Trump, "Ulusal güvenlik açısından Grönland’a ihtiyacımız var” diyerek, bölgenin “her yerde Rus ve Çin gemileriyle dolu olduğunu" savundu.

Danimarka Krallığı’na bağlı olan ve ABD’nin yaklaşık 3 bin 200 kilometre kuzeydoğusunda yer alan devasa Arktik ada, akıllı telefonlar, elektrikli araçlar ve askeri teçhizat üretimi için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri bakımından zengin. Şu anda Çin’in nadir toprak elementleri üretimi ABD’ninkini açık ara geride bırakıyor.

Grönland ayrıca Kuzey Atlantik’te stratejik bir konuma sahip ve giderek önem kazanan Arktik bölgeye erişim sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda kutup buzlarının erimesiyle yeni deniz ticaret yollarının açılması bekleniyor.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise Trump’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, ABD’nin adayı kontrol etmesi fikrini "bir fantezi" olarak nitelendirdi.

Nielsen, "Artık baskı yok. İma yok. İlhak hayalleri yok. Diyaloğa açığız, görüşmelere açığız. Ancak bu, doğru kanallar üzerinden ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde olmalı" dedi.

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre Nielsen, ABD'nin Grönland'a saldırmasını 'NATO'nun sonu' olarak yorumladı.

'KENDİNE DİKKAT ET' TEHDİDİ

Venezuela operasyonundan sadece saatler sonra Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya 'kendine dikkat etmesini' söyledi.

Venezuela’nın batı komşusu olan Kolombiya, önemli petrol rezervlerine sahip olmasının yanı sıra altın, gümüş, zümrüt, platin ve kömür üretiminde de öne çıkıyor.

İngiliz medyasına göre aynı zamanda bölgedeki uyuşturucu ticaretinin, özellikle kokainin, önemli merkezlerinden biri konumunda.

ABD’nin eylül ayından bu yana Karayipler ve doğu Pasifik’te, kanıt sunmaksızın uyuşturucu taşıdıklarını öne sürdüğü teknelere saldırılar düzenlemesinin ardından Trump, ülkenin solcu lideri Petro ile giderek tırmanan bir anlaşmazlığa girdi.

ABD, ekim ayında Petro’ya yaptırımlar uygulayarak, kartellerin "serpilmesine izin verdiğini" savundu.

Pazar günü Air Force One uçağında konuşan Trump, Kolombiya’nın "kokain üretip ABD’ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetildiğini" söyledi.

"Bunu çok uzun süre yapamayacak" diyen Trump, ABD’nin Kolombiya’yı hedef alan bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği sorulduğunda ise, "Bana kulağa iyi geliyor" yanıtını verdi.

Tarihsel olarak Kolombiya, Washington’un uyuşturucuyla mücadele savaşında yakın bir müttefik olmuş ve kartellerle mücadele için her yıl yüz milyonlarca dolarlık askeri yardım almıştı.

ÇOK SERT MÜDAHALE TEHDİDİ

İran’da şu anda kitlesel hükümet karşıtı protestolar yaşanırken, Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamada, daha fazla göstericinin ölmesi hâlinde İran yönetiminin "çok sert şekilde vurulacağını" söyledi.

Trump, "Bunu çok yakından izliyoruz. Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert şekilde vurulacaklarını düşünüyorum" dedi.

İran teorik olarak "Donroe Doktrini"nin kapsadığı alanın dışında kalsa da Trump, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından rejimi daha fazla eylemle tehdit etmişti.

Saldırılar, İsrail’in İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve 12 gün süren İsrail-İran çatışmasıyla sonuçlanan geniş çaplı operasyonunun ardından gelmişti.

Geçen hafta Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Mar-a-Lago’da yapılan görüşmede İran’ın ana gündem maddesi olduğu belirtildi. ABD medyası ayrıca Netanyahu’nun 2026’da İran’a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirdiğini aktardı

MEKSİKA YERİNE AMERİKA KÖRFEZİ

Trump’ın 2016’da iktidara yükselişi, Meksika sınırı boyunca “Duvarı İnşa Et” çağrılarıyla şekillenmişti.

2025’te göreve döndüğü ilk gün, Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump, Meksikalı yetkililerin ABD’ye uyuşturucu ve yasa dışı göç akışını durdurmak için yeterince çaba göstermediğini sık sık dile getirdi.

Pazar günü yaptığı açıklamada, uyuşturucuların Meksika üzerinden “adeta aktığını” söyleyerek, “Bir şeyler yapmak zorunda kalacağız,” dedi ve kartellerin “çok güçlü” olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD’nin Meksika topraklarında herhangi bir askeri operasyon düzenlemesini açıkça reddetti.

AŞAĞIYA GİDİYOR ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

Florida’nın sadece 145 kilometre güneyinde yer alan Küba, 1960’ların başından bu yana ABD yaptırımları altında bulunuyor ve Nicolás Maduro yönetimindeki Venezuela ile yakın ilişkilere sahipti.

Trump, Küba’ya askeri müdahalenin gerekli olmadığını, çünkü ülkenin "çöküşün eşiğinde" olduğunu söyledi.

"Bence herhangi bir eyleme gerek yok" diyen Trump, "Zaten aşağı doğru gidiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Trump, "Dayanıp dayanamayacaklarını bilmiyorum ama Küba’nın artık geliri yok" diye ekledi.

Ayrıca geçtiğimiz gün ABD'li Senatör Lindsey Graham, Trump'ın tam yanında, "Küba’yı bekleyin. Rahipleri ve rahibeleri öldürdüler. Günleri sayılı" dedi. Trump ise bu ifadelere karşı kayıtsız kaldı.