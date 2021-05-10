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Spor İngiliz basınından Şampiyonlar Ligi finali iddiası! Türkiye'den alındı
Spor

İngiliz basınından Şampiyonlar Ligi finali iddiası! Türkiye'den alındı

The Times gazetesi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması gereken Manchester City-Chelsea maçının Türkiye'den alındığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:22:00 -
İngiliz basınından Şampiyonlar Ligi finali iddiası! Türkiye'den alındı

İngiliz basını, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması gereken Manchester City-Chelsea maçının Wembley Stadı’na alındığını duyurdu. İşte detaylar…

The Times, Şampiyonlar Ligi finaline Wembley'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Habere göre, UEFA 2021 finalinin İstanbul'dan alınarak Wembley'e verilmesi halinde, 2022 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak St. Petersburg'un hakkını ötelemeyecek. Bunun yerine İstanbul'a, 2023 Şampiyonlar Ligi finali verilecek.

TFF'den açıklama

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da konuyla ilgili "İstanbul'dan şu anda bir alınma gibi bir durum yok. Yarın görüşmeler başlayacak" diyerek finalin yer değiştirebileceğinin sinyalini verdi.

Nihat Özdemir'in 'kuzu kuzu gelecekler' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alınıp İngiltede'ye verileceği haberlerini degerlendirirken "Gelecekler kardeşim. Biz bunun için çalışıyoruz" demişti. Akşam gazetesine de konuyla ilgili açıklama yapan Özdemir şöyle konuşmuştu:

"Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak.

 

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