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Spor İngiliz basınından büyük iddia! Saiss için sürpriz gelişme...
Spor

İngiliz basınından büyük iddia! Saiss için sürpriz gelişme...

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss ile İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın ilgilendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:40:00 -
İngiliz basınından büyük iddia! Saiss için sürpriz gelişme...

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss ile İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss'e talip çıktı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest, Atletico Madrid'in tecrübeli defans oyuncusu Felipe'yi transfer gündemine aldı.

Premier Lig ekibinin hocası Steve Cooper'ın, Brezilyalı stoperin yanı sıra Beşiktaş'tan Romain Saiss'e de ilgi gösterdiği belirtildi.

Felipe'ye Wolverhampton Wanderers'ın da talip olması nedeniyle bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini göz önüne alan Nottingham Forest yönetiminin, Saiss'in durumunu hakkında da bilgi toplamaya başladığı öğrenildi.

Transfer teklifinin resmileşmesi halinde 32 yaşındaki futbolcu hakkında son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş verecek. Haber7'ye göre; Beşiktaş'a geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.

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