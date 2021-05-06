İngiliz basını duyurdu! RS-28 Sarmat için geri sayım başladı

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya'nın bu yıl test etmeyi planladığı yeni kıtalararası RS-28 Sarmat füzesinin İngiltere ve Teksas boyutunda bir araziyi yok edebilecek güçte olduğunu yazdı.

Daily Mail gazetesinde Rusya'nın bu yıl test etmeyi planladığı yeni kıtalararası RS-28 Sarmat füzesine dair bir değerlendirme yer buldu. Will Stewart imzalı yazıda, Rusya'nın Batı ile ilişkilerde 'Soğuk Savaş'tan bu yana yaşadığı en gerilimli dönemde yeni hipersonik silah denemelerine hazırlandığı ifade edildi.

İngiliz gazeteci, "Yeni hipersonik silah, ABD'nin füze savunmasını geçebilecek ve Teksas veya İngiltere boyutunda bir araziyi yok edebilecek kabiliyette" ifadelerini kullandı.

Batı'da "Satan-2" (Şeytan-2) olarak adlandırılan RS-28 ağır termonükleer kıtalararası balistik füzenin, halihazırda dünyanın en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan RS-20 Voyevoda'nın (NATO adı 'Satan') füzesinin yerini alması planlanıyor.

Daha önce, bu yıl içinde 3 Sarmat füzesi testinin planlandığı bildirilmişti.