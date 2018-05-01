Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiliz bankacılık devi 162 şubesini daha kapatacak

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 162 şubesini kapatma kararı aldı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:08
İngiliz bankacılık devi 162 şubesini daha kapatacak

Bankadan yapılan açıklamada, İngiltere çapında 162 şubenin kapatılmasına ve 792 kişinin de işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ülke çapında ilk etapta yaz aylarında 109 şubenin, ardından da kasım ayında 53 şubenin daha kapatılacağı belirtildi.

Ayrıca daha önce İngiltere'de RBS’in çatısı altında Williams & Glyn ismiyle yeni bir bankanın hizmete sokulmasının planlandığı, ancak artık bu plandan vazgeçildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Artık Williams & Glyn adıyla bir bankayı hizmete sokma planından vazgeçtik. Şimdi Natwest ve Royal Bank of Scotland olmak üzere çok yakın mesafelerde iki aynı banka ağımız mevcut." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz hükümetinin yüzde 72 hisse payına sahip olduğu bankada son yıllarda dönem dönem şube kapatma ve işten çıkarmalar yaşanmıştı. Son olarak geçtiğimiz yıl sonu 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:08
  1. İngiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Magnezyum yağı ile magnezyum değerleri yükseliyor
    1. Magnezyum yağı ile magnezyum değerleri..
    2. Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu..
    3. Ümraniye'de zincirleme trafik kazası!
    4. Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinde..
    5. Demirtaş: Başarılar diliyorum
    6. Yılan sokunca bakın ne yaptılar!..
    7. Yunanistan'ın üzerinden Akıncılar geçti!
    8. Erdoğan'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e..
    9. Japonya Başbakanı Shinzo Abe,..
    10. Ankara'da otomobiller çarpıştı: 6 kişi..
    11. Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı!..
    12. ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!
    13. 5 çocuk babası evinde ölü bulundu
    14. İstanbul'da sahillere ve parklara..
    15. FETÖ'den aranan kurmay yarbay yakalandı
    16. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    17. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
    18. İş yerinde tadilat yaparken hayatını..
    19. Gece yarısına kadar arandı, cesedi..
    20. İstanbul'da 84 kişiye 1 Mayıs gözaltısı
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek