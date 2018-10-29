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İngiliz bakandan dikkat çeken İstanbul Havalimanı sözleri

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Devlet Bakanı Sir Alan Duncan, "Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır" dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:46
İngiliz bakandan dikkat çeken İstanbul Havalimanı sözleri

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışında, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın kalbinin attığı yer olacak"

Duncan, düzenlenen İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılmadan önce Gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul Yeni Havalimanı'nın büyüklüğüne vurgu yapan İngiliz bakan, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Biz en büyük havalimanlarımıza bile 3'ncü pisti tartışıyoruz. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır. Bu havalimanı Türkiye'nin bölgede çok öncü bir ülke olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:46
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Sir Alan Duncan
  3. İstanbul Havalimanı

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