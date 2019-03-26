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İngiliz Bakan Hancock: "Brexit için seçenekler daralıyor"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için eldeki seçeneklerin "daraldığını" söyledi.

26 Mart 2019 Salı 16:36
İngiliz Bakan Hancock: "Brexit için seçenekler daralıyor"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için eldeki seçeneklerin "daraldığını" söyledi.


İngiliz Parlamentosu geçtiğimiz gün, hükümetin gündem belirleme yetkisini bir günlüğüne almış, Çarşamba günü yapılacak Brexit tartışmalarında ipler milletvekillerine geçmişti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Brexit planının gerçekleşmesi için tek yolun, anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmak olduğunu söyledi. Gün geçtikçe müzakere edecek sürenin ve seçeneklerin “daraldığına” işaret eden Hancock, “Önceki meclis oylamalarında çok sayıda farklı seçeneklerimiz vardı; ikinci bir referandum gibi, benim yanlış olduğunu düşündüğüm seçenekler reddedildi” dedi.


Milletvekillerinin anlaşma olmadan çıkmayı kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Hancock, “Teklifimiz anlaşma olmadan çıkmak ancak milletvekilleri de bunu reddediyor. Bu da seçeneklerin daraldığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.


Hancock mecliste kabul edilmeyen Brexit anlaşmasını da överek, “Masadaki anlaşmamız açıkça referandum kararının sonucudur, ekonomiyi ve insanların işini koruyor” diye konuştu

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:36
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