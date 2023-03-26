İngiliz ajan itiraf etti! Hükümetten habersiz terör örgütü ile görüşmüş

BBC muhabiri Peter Taylor'ın 30 yıldır izini sürdüğü ajan nihayetinde konuşmayı kabul ederek daha önce basına sızan ve IRA yetkilileri tarafından onaylanan görüşmenin diğer tarafındaki kişi olduğunu doğruladı.

1993 yılı Mart ayında yapılan görüşmenin IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein tarafından 1994 yılında yayınlanan notlarında ajanın "Nihai çözüm birliktir...bu ada birleşecek" dediğini ileri sürülüyordu.

BBC'de yayınlanan belgeselde, Taylor bu sözlerin hükümetin politikasının tam tersi olduğu için çok tartışmalı ve önemli olduğunu vurguladı.

1991 yılında IRA'nın ateşkes ilan edip siyasi bir süreç başlatması hedefiyle Operation Chiffon adıyla başlatılan operasyonda, MI5 üzerinden IRA liderleri ve İngiliz hükümeti arasında gizli bir iletişim kanalı oluşturulması öngörülmüştü.

Fakat tartışmaların odağındaki görüşme IRA'nın iki çocuğun ölümü ve 50 kişinin yaralanması ile başlayan saldırısı nedeniyle iptal edilmişti.

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Hükümetin izni olmamasına rağmen MI5 ajanı yine de görüşmeye giderek diyalog sürecinin devam etmesini sağlamış.

Fakat görüşmenin basına sızmasının ardından ajan istifa etmek zorunda kalmış. 20 yıl sonra izini bulan Taylor'a o kişi olmadığını söyleyen Robert isimli ajan, yakın bir zamanda mektup yazarak olayla ilgili kişiler olan IRA lideri McGuinness ve İrlandalı iş adamı Brendan Duddy'nin daha önce ölmüş olduğunu ve son kişi olan karısının hayatını kaybetmesinin ardından konuşma kararı aldığını yazdı.

Kaynak: Euronews