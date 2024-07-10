İngiliz Abdullah'a bağlı Ürdün İstihbaratı İsrail'e yardım ediyorlar!
Ürdün istihbaratına bağlı ekiplerin işgal rejimi istihbaratıyla birlikte, Batı Şeria'daki Filistin direnişine karşı mücadele ettiği iddia edildi.
Ürdün istihbaratına bağlı ekiplerin işgal rejimi istihbaratıyla birlikte, Batı Şeria'daki Filistin direnişine karşı mücadele ettiği iddia edildi.
El-Ahbar, işgal hapishanelerinden serbest bırakılan bazı esirlerin, Ürdünlü subayların işgal hapishanelerinde doğrudan sorgulamaya katıldıklarını söylediklerini bildirdi. El-Ahbar’a göre, bu kişilere Ürdün istihbaratıyla işbirliği yapmaları “teklif” edildi.
Ayrıca, “Batı Şeria'daki direniş faaliyetlerinin tırmanmasını engellemeleri karşılığında İsrail'in kendileri için af çıkaracağı” söylenildiği kaydedildi.
Haberde Ürdün rejiminin güvenlik birimlerinin, “Batı Şeria'daki direniş gruplarına silah kaçakçılığını önlemek için İsrail istihbaratı ve Irak-Suriye sınırında konuşlu ABD güçleriyle yakın işbirliğini sürdürdüğünü” açıklaması yer aldı.
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