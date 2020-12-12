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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 76 - Beşiktaş: 86

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:18:39 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, İsmet Akpınar 31, Green 16, Burak Can Yıldızlı, Owens 12, Robinson 3, Erkan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Mükremin Deniz Kılıçlı, Aldridge

Beşiktaş: Şehmus Hazer 15, Blackmon 25, Johnson 10, Egehan Arna 2, Alperen Şengün 29, Sadık Emir Kabaca 3, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 28-27

Devre: 42-54

3. Periyot: 65-65


İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 yendi.

Beşiktaş, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk periyodunda iki takım da içeriden ve dışarıdan karşılıklı sayılar bularak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyot Bahçeşehir Koleji'nin 28-27 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili bir oyunla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-42 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve son periyoda 65-65 berabere girildi.

Maçın son periyodunun ilk dakikalarında Beşiktaş, 7-0'lık seri ile farkı arttırdı. Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 86-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan, tribünden izledi.

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