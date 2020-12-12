ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji: 76 - Beşiktaş: 86
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Bahçeşehir Koleji: Jones 7, İsmet Akpınar 31, Green 16, Burak Can Yıldızlı, Owens 12, Robinson 3, Erkan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Mükremin Deniz Kılıçlı, Aldridge
Beşiktaş: Şehmus Hazer 15, Blackmon 25, Johnson 10, Egehan Arna 2, Alperen Şengün 29, Sadık Emir Kabaca 3, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı
1. Periyot: 28-27
Devre: 42-54
3. Periyot: 65-65
İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 yendi.
Beşiktaş, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.
Maçın ilk periyodunda iki takım da içeriden ve dışarıdan karşılıklı sayılar bularak birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyot Bahçeşehir Koleji'nin 28-27 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğe etkili bir oyunla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-42 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve son periyoda 65-65 berabere girildi.
Maçın son periyodunun ilk dakikalarında Beşiktaş, 7-0'lık seri ile farkı arttırdı. Son çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 86-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan, tribünden izledi.