ING Basketbol Süper Ligi
Ligde 8. hafta maçları, Kovid-19 nedeniyle ertelenen iki karşılaşma dışında tamamlandı
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 6 karşılaşma oynandı.
Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka ile Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.
Haftanın son maçında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-67 yenerek liderliğini sürdürdü.
Lig bu hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bahçeşehir Koleji-Tutti Frutti Extra Bursaspor: 101-71
Türk Telekom-Fenerbahçe Beko: 81-82
TOFAŞ-OGM Ormanspor: 99-82
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 91-82
Aliağa Petkimspor-Beşiktaş: 82-72
Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 86-67