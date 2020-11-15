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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Ligde 8. hafta maçları, Kovid-19 nedeniyle ertelenen iki karşılaşma dışında tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:40:55 -
ING Basketbol Süper Ligi

ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 6 karşılaşma oynandı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka ile Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

Haftanın son maçında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-67 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lig bu hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bahçeşehir Koleji-Tutti Frutti Extra Bursaspor: 101-71

Türk Telekom-Fenerbahçe Beko: 81-82

TOFAŞ-OGM Ormanspor: 99-82

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 91-82

Aliağa Petkimspor-Beşiktaş: 82-72

Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 86-67


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