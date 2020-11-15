  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes: 86 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 67

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:40:35 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Semih Vural

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 2, Erten Gazi 9, Anderson 8, Moerman 14, Pleiss 14, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 10, Micic 15, Sertaç Şanlı 9, Simon 5, Enes Bayraktar, Tarık Sezgün

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 4, Macura 17, Sinan Sağlam 7, Leissner 19, Akif Egemen Güven 10, Kairys 2, Leon Harun Apaydın 2, Utku Saraloğlu 2, Ali Tuncer, Berke Aygündüz 2, İsmail Karabilen 2

1. Periyot: 17-19

Devre: 41-36

3. Periyot: 69-51


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-67 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 8. maçından da galibiyetle ayrılırken, Afyon ekibi ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes Moerman ve Pleiss ile etkili olurken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor Leissner ve Macura ile karşılık verdi ve ilk periyodu 19-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda Macura'nın üç sayı çizgisinden üst üste kaydettiği basketlerle başlayan konuk takım, 13. dakikada skoru 21-29 yaptı. Micic ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, Erten Gazi'nin de verdiği katkıyla ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Anadolu Efes, Micic ve Simon'un basketleriyle 26. dakikada farkı 14 sayıya (56-42) çıkardı. Organize hücumlarla sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe de 69-51 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-67 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den olay sözler: Kötü kokular geliyor
Gündem

MHP'den olay sözler: Kötü kokular geliyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ''FETÖ’nün desteğini alan' hanımefendinin partisinden kötü kokular gelmektedir. Türk Milliyetçilerini..
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Koronavirüs aşıları için dikkat çeken uyarı
Korona Virüs

Koronavirüs aşıları için dikkat çeken uyarı

Koronavirüs aşılarının eksi 70 derecedeki dolaplarda saklanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu dolapların Türkiy..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay