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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 101 - Frutti Ekstra Bursaspor: 71

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:31:02 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 11, Perez 21, Burak Can Yıldızlı 16, Thomas Akyazılı 6, Owens 16, Aldridge 10, İsmet Akpınar 8, Erkan Yılmaz 7, Hadi Özdemir 4, Ali Yüceoral 2

Frutti Ekstra Bursaspor: Munford 9, Jones 7, Birkan Batuk 10, Mutaf 11, Kadji 16, Ömer Can İlyasoğlu 6, Tevfik Akdamar 3, Hamilton 9, Metin Türen

1.Periyot: 22-10

Devre: 43-31

3.Periyot: 70-50


İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Ligi’nin 8.haftasında Bahçeşehir Koleji ağırladığı Frutti Ekstra Bursaspor’u 101-71 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Ekstra Bursaspor üst üste sayılar bularak öne geçse de Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve ilk periyodu 22-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji içerden ve dışarıdan bulduğu sayılarla soyunma odasına 43-31 önde gitti.

Üçüncü periyoda da hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji farkı 20 sayıya çıkararak periyodu 70-50 önde bitirdi.

Hücumda etkili oyununu son bölümde de sürdüren Bahçeşehir Koleji farkı iyice arttırarak mücadeleye ağırlığını koydu. Bahçeşehir Koleji etkili oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleden 101-71 galip ayrıldı.

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