  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom: 79 - Darüşşafaka Tekfen: 69

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:42:54 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Kerem Baki

Türk Telekom: Ennis 9, Mustafa Baygül 14, Wiltjer 15, Dekker 9, Eric 16, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz 6, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 8, Luther 5, Erkan Veyseloğlu 4, Gillon 13, Jerret 8, Berk Demir 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler 10

1. Periyot: 21-14

Devre: 30-34

3. Periyot: 50-50


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 1. hafta erteleme maçında Türk Telekom, sahasında Darüşşafaka Tekfen'in 79-69 yendi.

Bu sonuçla Türk Telekom, ilk galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise ise ikinci maçını da kaybetti.

Düşük tempoda başlayan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pota altını iyi kullanan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 34-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takımda kolay sayı bulamadı. Mustafa Baygül'le etkili olan Türk Telekom, rakibini yakaladı ve final periyoduna 50-50'lik eşitlikle girildi.

Son çeyrekte hem içeriden hem de dışarıdan yüksek yüzdeli isabetle oynayan Türk Telekom, rakibi karşısında çift haneli üstünlük kurdu ve sahadan 79-69 galip ayrıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay