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"İnfazdan korkan teröristler güvenlik güçlerine sığınıyor"

Van'da ikna çalışmaları sonucu İl Jandarma Komutanlığına teslim olan kadın terörist, başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'nın, başarısızlıkların faturasını alt kadrolara yüklediğini anlattı- Örgüt içerisinde işkence infazların arttığını belirten kadın terörist, infaz edilenlerle aynı akıbeti yaşamak istemeyen teröristlerin kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını aktardı

11 Ağustos 2019 Pazar 16:47
"İnfazdan korkan teröristler güvenlik güçlerine sığınıyor"

VAN (AA) - Van'da ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı kadın terörist, infaz edilmekten korkan teröristlerin terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını anlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kadın teröristin Şırnak-Silopi Hudut Kapısı'ndan teslim olduğu belirtildi.

Teröristin ilk ifadesinde, son zamanlarda güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar verdiğini söylediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını, bu durumun duyulmasının örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmiştir."

Açıklamada, kandırılarak ya da kaçırılarak terör örgütünün tuzağına düşen gençlerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların, halkın desteğiyle kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:47
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