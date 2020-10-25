İnfaz koruma memuru (gardiyan) alımı!

Adalet Bakanlığı bünyesinde ceza infaz memurluğu, bir diğer ismi ile gardiyanlık başvurusuna çok yoğun ilgi gösterilmekte. İnfaz koruma memuru olmak için KPSS sınavına girmek ve istenen puana sahip olmak zorunludur. İnfak koruma memuru olmak isteyenler Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacak alımlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İnfaz koruma memuru şartları neler?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Adli sicil kaydı olmaması,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, KPSS sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

İnfaz koruma memuru alımları ne zaman?

İnfaz Koruma Memuru alımlarına ilişkin Adalet Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alım başvurularının başlandığı açıklandığı anda detayları buradan takip edebilirsiniz.

İnfaz koruma memuru (gardiyan) maaşları ne kadar?

İnfaz koruma memuru maaşları merak edilmekte. İnfaz koruma memuru maaşları eğitim durumuna göre değişmekte olup ortalama 5000 TL maaş aldıkları görülmektedir. Ancak kıdem sırasına göre bu maaşlar düşebilmekte ya da artış gösterebilmektedir.