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Sağlık İnekten elde edildi! İlk kez bir hastaya uygulandı
Sağlık

İnekten elde edildi! İlk kez bir hastaya uygulandı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 19:04:00 - 2023-10-10 19:06:46
İnekten elde edildi! İlk kez bir hastaya uygulandı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ineklerden elde edilen dikişsiz canlı aort kapağı, ilk kez Kastamonu’da bir hastaya nakledildi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ikamet eden ve esnaflık yapan 67 yaşındaki Metin Kiriş, göğüs ağrısı, çabuk yorulma ve günlük aktivitelerini yapamama şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkik ve tedavide aort kapağının ileri derecede kireçlenerek darlık yaptığı ve çalışmadığı tespit edildi.
Bunun üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (KEAH) başarılı ameliyatları ile anılan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Tamtekin ve ekibi bir ilki gerçekleştirdi. Tamtekin ve ekibi, Kastamonu’da ilk kez ineklerden elde edilen özel dikişsiz canlı aort kapağını hastaya nakil etti. Operasyonun ardından hasta Metin Kiriş, bir süre sonra solunum cihazından çıkartılarak yürütülmeye başlandı. Hastanın sağlığının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Tamtekin, "Hanönü ilçemizde esnaflık yapan Metin amcamız göğüs ağrısı, çabuk yorulma ve günlük aktivitelerini yapamama şikayeti ile bizlere geldi. Yaptığımız tetkiklerde aort kapağının ileri derecede kireçlenip darlık yaptığı, çalışmadığı ve bu şikayetlere sebep olduğunu gördük. Normal rutinde taktığımız metal kapağı değil de, ineklerden elde edilen özel dikişsiz canlı aort kapağını hastamıza taktık. Bu operasyon Kastamonu’da ilk kez yapıldı. Bu operasyon ülkemizde bazı gelişmiş kalp merkezlerinde yapılmaktadır. Bu kapağın özelliği operasyonun çok kısa sürmesi, hastanın ömür boyu kan sulandırıcı kullanmasına gerek kalmaması ve de insan kapağına en yakın kapak olan ineklerden elde edilmesidir. Hastamız operasyon akşamı solunum cihazından ayrılıp yürütülmüştür” dedi.

 

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