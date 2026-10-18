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Spor Arjantin formasını anımsatıyor! Bu da dağda yaşayan Messi
Spor

Arjantin formasını anımsatıyor! Bu da dağda yaşayan Messi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Arjantin formasını anımsatıyor! Bu da dağda yaşayan Messi

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi’nin adı, Peru’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bitkiye verildi.

Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.

Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi.

 

Nane ve adaçayı familyasına ait söz konusu bitkinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebileceği kaydedildi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.

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