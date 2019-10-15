İnegöl’ün 116 mahallesine birden hizmet seferberliği

Kırsal mahallelerde hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Akıncılar Mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlanan 7 sokakta toplam 1000 m2 parke taşı uygulamasının startını verdi. Toplam maliyeti 10 bin lira olan çalışma hummalı bir şekilde sürerken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Halkımıza kulak veriyoruz

“Tüm mahallelerimizde daha yaşanabilir alanlar oluşturmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyen Başkan Taban. “Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapılan işler var, ilçe belediyesi olarak bizim yapmış olduklarımız var. Öncelikle muhtarlıklarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen bilgileri plan programa almaya çalışıyoruz. Bunların bütçelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Gönül istiyor ki hızlı şekilde eksiklerin hepsini giderelim ama bir yandan da bütçe yönetiyorsunuz. En öncelikli yerlere bu bütçeyi aktarmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Eksikler bir bir tamamlanacak

Taban, 116 mahallenin tamamına hizmet götürmek adına çalıştıklarını da vurgulayarak; “Burada 450 kişilik bir nüfus var. Dolayısıyla burada bir hayat var, yaşam var. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konuları ne kadar hızlı giderebilirsek buradaki standart ve konforu arttırmış oluruz. Aynı şekilde kazancı da arttırmış oluruz. Çünkü sizler için bir sulama suyu, içme suyu, altyapı ve üst yapı çalışmaları geldiğinde bunlar ekonomik duruma da katkı sağlıyor. Bugün de altyapı çalışmalarının bittiği alanlarda arkadaşlarımız parke taşı uygulamasını tamamlıyorlar. İnşallah diğer eksiklerimizi de en kısa zamanda dönemimiz içerisinde tamamlamak istiyoruz. 116 mahallemizin tamamındaki eksikleri gidermek için genç ve dinamik ekibimizle çalışıyoruz. Daha fazla kaynak üretmeye çalışarak ekstra işler üretmeye de gayret ediyoruz” diye konuştu.