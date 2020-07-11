  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, selzedelere dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 20:35:39 -
İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, selzedelere dağıtıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan selin ardından İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, Büyükşehir ve Kestel Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel'de 21 Haziran'da meydana gelen selin ardından Büyükşehir Belediyesinin afetten zarar görenler için başlattığı seferberlik çalışmasına iş dünyasından büyük destek geldi.

İnegöl Mobilium AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve iş adamları tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Kestel Afet Koordinasyon Merkezinde tırla getirilerek Büyükşehir ve Kestel Belediyelerinin araçlarına yüklendi. 21 aileye ulaştırılmak üzere koltuk takımı, çocuk odası ve halıdan oluşan yardım malzemeleri, daha sonra ekipler tarafından Dudaklı köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Enkazın kaldırıldığı ve hayatın yavaş yavaş normale döndüğü köyde, yapılan yardımlardan dolayı aileler yardımseverlere teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı