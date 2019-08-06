İnegöl’den Başkent Çıkarması

Ak Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican Ankara’da bakanlar ve bürokratlar ile görüştü.

Gün boyu yoğun süren programların ilk durağı Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşen Gürel ve beraberindekiler İnegöl’e ziyaret gerçekleştiren Selçuk’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. İnegöl’ün eğitim konuları, daha önce gündeme gelen Erken Çocukluk Eğitimi Pilot Bölge uygulaması, sürücü kursları e-sınav merkezi, yeni açılan bölümler ve geçtiğimiz günlerde kurulan Sağlık Bilimler Fakültesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunan heyet Bakan Selçuk’tan ileriye dönük proje ve çalışmalar için de destek talebinde bulundu.

İnegöl heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile de makamında biraraya geldi. Buradaki görüşmede İnegöl için daha önceki görüşmelerde gündeme gelen Gençlik ile alakalı projeler üzerinde istişareler yapılarak yeni dönemde birlikte çalışma önerisi sunuldu.

Heyetin üçüncü durağı ise TOKİ oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile görüşen Gürel’e Alper Taban ve Mustafa Ersan da eşlik etti. İnegöl’de önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan ve şu an İçin saha çalışmaları aşamasında olan toplu konut projeleri ile alakalı görüşen heyet, TOKİ tarafından görevlendirilecek bir ekiple saha çalışmasını beraber yapmak İçin fikir birliğine vardı.

Heyetin Ankara temaslarındaki son durak ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın makamı oldu. Yerli otomobil tanıtım toplantısı için Bakan Varank’a tebriklerini ileten Gürel ve beraberindeki heyet başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.