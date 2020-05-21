  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika
için kalan
Aktüel

İnegöl’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Alanyurt yolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:29:48 -
İnegöl’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Alanyurt yolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, İnegöl-Alanyurt yolunda Sinan G. (27) yönetimindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç ile metal sanayi kavşaktan çıkan Emine S.(40) yönetimindeki 16 BTP 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan Faik G. ve Ahmet G,. Arzu A. ve Emine S’nin yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrası toplanan kalabalığın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülürken, polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı