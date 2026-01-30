  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf) Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye! Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli! Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!" Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor Kafe ve restoranlarda 'kuver' dönemi bitti: Ticaret Bakanlığı haksız ücrete "dur" dedi! İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı
Yerel İnegöl'de gece yarısı araç vandalizmi! Park halindeki otomobilleri tek tek hedef aldı
Yerel

İnegöl'de gece yarısı araç vandalizmi! Park halindeki otomobilleri tek tek hedef aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnegöl'de gece yarısı araç vandalizmi! Park halindeki otomobilleri tek tek hedef aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece sessizliğini bozan kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak üzerindeki araçları adeta hurdaya çevirdi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle park halindeki 5 otomobile yaklaşan şüpheli, araçların camlarını kırıp kaportalarına zarar vererek kayıplara karıştı.

Olay, 28 Ocak 2026 günü saat 03.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre elinde kesici bir alet bulunan şahıs, sokak boyunca ilerleyerek park halindeki araçların kaporta ve cam kısımlarını çizdi.

Şüphelinin rahat tavırlarla araçlara zarar verdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan saldırı sonucu 5 araçta maddi hasar oluştu.

 

Araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirerek karakola gidip şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayın şüphelisini yakalamak için soruşturma başlattı.

İşyerindeki kalp krizi iş kazası mıdır?
İşyerindeki kalp krizi iş kazası mıdır?

Ekonomi

İşyerindeki kalp krizi iş kazası mıdır?

Yapay zeka Samsung’a kazandırdı
Yapay zeka Samsung’a kazandırdı

Teknoloji

Yapay zeka Samsung’a kazandırdı

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu
Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

Yerel

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23