İnegöl'de gece yarısı araç vandalizmi! Park halindeki otomobilleri tek tek hedef aldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece sessizliğini bozan kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak üzerindeki araçları adeta hurdaya çevirdi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle park halindeki 5 otomobile yaklaşan şüpheli, araçların camlarını kırıp kaportalarına zarar vererek kayıplara karıştı.
Olay, 28 Ocak 2026 günü saat 03.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre elinde kesici bir alet bulunan şahıs, sokak boyunca ilerleyerek park halindeki araçların kaporta ve cam kısımlarını çizdi.
Şüphelinin rahat tavırlarla araçlara zarar verdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan saldırı sonucu 5 araçta maddi hasar oluştu.
Araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirerek karakola gidip şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayın şüphelisini yakalamak için soruşturma başlattı.