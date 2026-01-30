Bu hususlara dikkat etmeyenin canı yanar! İnternetten altın alanlara büyük şok

KIYMETLİ MADENLER E-TİCARETTEN ALINMAMALI: Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de kargoları teslim almadan önce açma ve kontrol edilme olanağı olmadığını belirterek, "Dolayısıyla kargoyu açtıktan sonra, örneğin satıcı 'Ben 5 gram gönderdim', diyorsa 4 gram aldığınızı nasıl ispatlarsınız? Bu kargoların sigortalı geliyor olması lazım. Değerli maden olduğu için sigortalı gelir ama biz prensip olarak altın gibi kıymetli bir madenin online alışverişe konu edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu. Ortaya çıkacak sorunları ispat etme bakımından tüketicinin zorluk yaşayabileceğine işaret eden Deniz, altının aynı gramda bile olsa ayarını tüketicinin kolaylıkla bilemeyeceğini belirtti. Deniz, kıymetli madenlerin e-ticaret sitelerinden alınmaması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Gelen altının aynı gramda olmaması, farklı ayarda olması veya boş gelmesi gibi durumlarda kargoyu aldıktan sonra eğer kargo sigortalıysa sigorta şirketine haber verilmeli. Gelen ürün sigortalı değilse tüketici daha büyük bir mağduriyete uğrayacaktır. Çünkü gelen kargonun talep ettiğinden farklı bir kargo olduğu veya hiç almadığını ispat konusu tüketici için zorluk oluşturabilir."