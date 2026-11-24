İnegöl'de feci kaza: 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında kartonların arasında oynayan 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti. Sürücü tarafından kamyonetle hastaneye götürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Feci kaza, Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Salih S. (31) yönetimindeki kamyonet, yol kenarında kartonların arasında oynayan 3 yaşındaki Volkan T.'nin üzerinden geçti. Sürücünün küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçtiği öğrenildi.
Ağır yaralanan çocuk, sürücü tarafından kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.