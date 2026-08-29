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Yerel İnegöl’de araç satışı anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü
Yerel

İnegöl’de araç satışı anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü

Yeniakit Publisher
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İnegöl’de araç satışı anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde araç alım-satım ücreti nedeniyle çıktığı öne sürülen taşlı ve silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu. Olayın ardından kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, altı kişi arasında araç alım-satımından kaynaklanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine taşlarla saldırdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişi arasında iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.’ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.’nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı kamerada

Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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