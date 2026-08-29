İnegöl’de araç satışı anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde araç alım-satım ücreti nedeniyle çıktığı öne sürülen taşlı ve silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu. Olayın ardından kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, altı kişi arasında araç alım-satımından kaynaklanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine taşlarla saldırdı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişi arasında iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.’ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.’nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavga anı kamerada
Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.