İnegöl Belediyespor'da transfer





BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'den pasör Vefa Yılmaz ve smaçör Turgay Doğan'ı transfer etti.

Kulüp başkanı Rıdvan Kocaağa, İnegöl Belediyespor tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, sezon öncesi hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Her iki oyuncuya başarılar dileyen Kocaağa, "Arkadaşlarımız bu sene İnegöl Belediyespor için mücadele edecekler. İnşallah her ikisi de takımımızın başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar; bundan eminiz. Anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah sakatlıksız, mutlu ve başarılarla dolu bir sezon geçiririz." dedi.

Vefa Yılmaz ise geleneği ve başarıları olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu anlattı.

Turgay Doğan da "İnşallah İnegöl Belediyespor için bu sene çok daha güzel olur. Bizler de geldik, inşallah takıma katkımız olur." diye konuştu.

Törende oyuncular, kendilerini Bursa temsilcilerine bağlayan sözleşmeleri imzaladı.