İnegöl Belediyesi bir tık ötenizde

İnegöl Belediyesi, dijital dönüşüm adına attığı adımların meyvesini topluyor.

Sosyal mesafenin büyük önem taşıdığı bu günlerde vatandaşlar pek çok hizmete internet üzerinden erişebiliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, interaktif belediyecilik hizmetlerinin İnegöl Belediyesi web sayfası üzerinden yapılabildiğini hatırlatarak, “Sağlığınız bizim için önemli. Covid-19 tedbirleri kapsamında işlemlerinizi belediyemize gelmeden uzaktan da yapabilirsiniz” dedi.

E-devlet üzerinden 32 hizmet sunan İnegöl Belediyesi Türkiye’de bu alanda öncü belediyeler arasında yer alırken, sosyal mesafenin büyük önem taşıdığı bugünlerde daha önce adımları atılan dijital belediyecilik çalışmalarının meyveleri de toplanmaya başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara işlemlerini internet üzerinden yapabileceklerini hatırlatarak çağrıda bulundu. İnegöl Belediyesi’nin internet üzerinden sunduğu hizmetlerden de söz eden Taban, “Sağlığını bizim için önemli. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayalım. Sosyal mesafeye özen gösterelim ve temastan uzak duralım. Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye hizmetlerinde akıllı çözümlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Belediyeye gelmeden uzaktan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Belediyemizin web sayfası olan www.inegol.bel.tr internet sayfamız üzerinden ilçemize ait bilgilere ulaşabilir, belediye hizmetlerine yönelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı telefonunuz ile e-devlet ve mobil uygulamalarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu sayede zaman kazanırken teması ve riskleri de azaltabilirsiniz.”

İnternet üzerinden yapılabilecek işlemler

Taban, “Belediye hizmet binamıza gelmeden yapılabilecek hizmetlerden de bahsetmek gerekirse; www.inegol.bel.tr internet sayfamız üzerinden ilçemize ait bilgilere ulaşabilir, belediye hizmetlerine yönelik etkileşimli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı telefonuz ile e-belediye, e-devlet ve mobil uygulamamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu sayede zaman kazanırken teması ve riskleri de azaltabilirsiniz. Bütün vergi borçlarınızı internet üzerinden sorgulayabilir, ödemelerinizi yapabilirsiniz. Tahakkuk bilgilerinizi ve tahsilat bilgilerinizi sorgulayabilir, e-beyanname işlemlerinizi de yine internet üzerinden yapabilirsiniz. Covid-19 Kapsamında gıda yardım taleplerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Şehir rehberi uygulamasıyla sağlık kurumları, nöbetçi eczaneler, konteyner hizmet noktaları, afet planı, kültür turizm haritası vb. coğrafi bilgi hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. İmar uygulamalarınızı da yine e-imar uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte; şikayet, öneri ve talep iletme, denetim talepleri, bilgi edinme, istihdam merkezi hizmetleri, rayiç değer sorgulama, bina birim değeri öğrenme, nikah işlemleri ve atık toplama saatleri gibi pek çok konuyu internet üzerinden halledebilirsiniz” diye bilgi verdi.