İndirimli perde kavgası kanlı bitti!

Antalya'da, zincir market şubesinde satışa sunulan indirimli perdeyi almak isteyen polis memuru A.K., aynı ürünü almak isteyen H.S. ile çıkan tartışmada, kendisine testereyle saldırınca sol bacağından vurdu.

Olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. İzinli polis memuru A.K. ve ailesi indirimli satışa çıkarılan perdelerden satın almak için öğle saatlerinde bir zincir maketin şubesine gitti. Aynı perdeyi almak isteyen H.S. ile polis memuru A.K. arasında tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre, olay kısa sürede kavgaya dönüşürken, H.S., iddiaya göre polise memuru A.K.'ye saldırdı. Belindeki beylik tabancasını çeken A.K. de önce havaya uyarı ateşi açtı, ardından da üzerine gelmeye devam eden H.S.'yi sol bacağından vurdu. Yere yığılan H.S. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.S., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis memuru A.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.