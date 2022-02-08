İndirimli elektrikten nasıl faydalanılır? Elektrik fatura destek başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarında yeni düzenlemenin geleceğini açıklarken “Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Peki Elektrik fatura destek başvurusu nasıl yapılır? Elektrik desteği ne kadar? Indirimli elektrikten nasıl faydalanılır? Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

Elektrik fatura destek başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteği başvuruları dar gelirli aileler için alınmaya devam ediyor. Engelli-yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalanan kişilere sağlanan elektrik faturası desteği, 2022 yılında 206 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. "dedi. Peki elektrik destek başvurusu nasıl yapılır, kimler elektrik fatura desteğinden yararlanır? Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

Elektrik desteği ne kadar?

Evde yaşayan kişi sayısı-Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi 103

3 kişi 137,33

4 kişi 171,67

5 kişi 206

Indirimli elektrikten nasıl faydalanılır?

Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz.

Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir?

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına veya başka bir kuruma başvuru yapmalarına gerek olmayıp; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından düzenli merkezi yardım alan vatandaşlar bu programdan faydalanabilecek.