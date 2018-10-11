İndirime giden şirket sayısı 200'ü aştı!

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın tanıtımının yapıldığı"enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına katılan firma sayısı bir günde 200'ü aşarken, çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti. Enflasyonla topyekün mücadele için şu ana kadar 207 firma yılsonuna kadar asgari oranda yüzde 10 indirim yapmayı kabul etti.

Enflasyonla mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı. Destek veren firmaların tam listesi enflasyonla topyekün mücadelenin takibi amacıyla hizmete alınan enflasyonlatopyekunmucadele.org.tr sayfasında yer aldı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı program kapsamında mağazalarında yılsonuna kadar asgari olarak yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 207 olarak hesaplandı. Markaların arasında perakende ticaretin önde gelen markaları bulunuyor.

Enflasyonla Topyekün Mücadele logosu kullanılacak

Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz gün duyurdu programda söz konusu mücadeleye destek veren firmalar mağazalarında 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak