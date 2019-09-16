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İndirimde son iki randevu! Faize darbe hamlesi devam edecek

Enflasyondaki düşüşün TCMB’nin tahmin ettiğinden daha hızlı seviyelerde ilerlemesi, faiz indiriminin önünü açarken, Merkez Bankasının kasım ve aralıkta gerçekleştireceği son iki hamle ile kimsenin bahanesinin kalmayacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:14
İndirimde son iki randevu! Faize darbe hamlesi devam edecek

 Akit  Ekonomi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 19.75’ten 16.50’ye indirmesinin ardından piyasalarda hâkim olan iyimserlik yerini finans dünyasında beklentilerin gerçekleşmesine bıraktı. Reel faizdeki gerilemenin tüketicilere de yansıtılması beklenirken, Merkez Bankasının kasım ve aralıkta gerçekleştireceği son iki hamle ile kimsenin bahanesinin kalmaması bekleniyor.

Dışarıda hava sakinleşti

Enflasyondaki düşüşün TCMB’nin tahmin ettiğinden daha hızlı seviyelerde ilerlemesi, faiz indiriminin önünü açarken, yıl sonu öngörülerinde daha iyimser bir yaklaşımının doğmasına neden oldu. FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) resesyon tehlikesine karşı politikalarını gevşetmeye başlaması, TCMB’nin faizi normalden daha hızlı düşürebilmesine destek sağladı. ECB, bu hafta hem mevduat faizini yüzde -0.4’ten -0.5’e çekti hem de varlık alımı yoluyla para musluklarını yeniden açtı. FED de önümüzdeki toplantılarda Amerikan ekonomisinde ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayarak faizi indirmeye devam etmesi bekleniyor.

Kademeli düşüş sürecek

Ekonomistler, yıl sonuna kadar en az 100 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor. 2020 başında politika faizindeki beklenti ise yüzde 14. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini cesurca sürdürmesinden memnun olan sanayiciler ise ‘Şimdi sıra bankalarda’ diyor. Bankaların ellerini taşın altına koymaları gerektiğini savunan STK temsilcilerinin bu çağrısının kısa zamanda cevap bulması bekleniyor.

Oran hâlâ yüksek

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin, ekonomik aktivite üzerindeki etkisini önümüzdeki dönemde görme ümidini taşıyan ekonomistler, “750 baz puanlık indirime rağmen Türkiye dünyanın en yüksek ikinci reel faizini veriyor. Bu da yabancı yatırımcılar açısından cazip bir durum. TL cinsi varlıklara ilgi devam edebilir. Enflasyon eylül ve ekim aylarında tek haneyi gördükten sonra, yıl sonunda yüzde 12’lik bir enflasyon gündeme gelebilir. Bu rakam, faiz indirimleri için manevra alanı oluşturur. Yılın son iki toplantısında 150-200 baz puanlık bir indirim yapılabilir. Sanayi üretimi rakamı, ekonomide toparlanma senaryosunu güçlendiriyor. Üçüncü çeyrek ikinci çeyreğe göre daha iyi olacak. Tabii toparlanma için talebin artması gerekiyor. Talep artışı, arzı yanına çekebilir. Ekonomi, ithalattaki düşüş, ihracattaki artış, turizm sektörünün iyi bir yıl geçirmesi nedeniyle cari fazla veriyor. Önümüzdeki aylarda da aylık bazda cari fazla devam edebilir’’ diyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:14
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