İncirliova’da Savaş ve Kale’ye yoğun ilgi

Cumhur İttifakı AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile İncirliova Belediye Başkanı-Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, İncirliova’da sanayi esnafını ziyaret etti.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclis Üyesi Adayları, Ülkü Ocakları İncirliova İlçe Başkanı Yusuf Akşak’ın eşlik ettiği Savaş ve Kale’ye sanayi esnafı yoğun ilgi gösterdi.

“Şehrimize katma değer kazandıracağız”

Ziyaretler sonrası kısa bir açıklamada bulunan Mustafa Savaş; “31 Mart’ta yapılacak olan seçimler Aydın’ımızın geleceği için büyük bir öneme sahiptir. Biz, Aydın’ın geleceğine sahip çıkıp, şehrimize hizmet etmeye talip olduk. Göreve geldiğimizde Aydın’ı modern, yaşanılabilir bir kentte dönüştüreceğiz. Tarım, turizm ve sanayi alanında gerçekleştireceğimiz yatırımların projeleri hazır.Tüm ilçelerimizde hayata geçireceğimiz bu projelerle Aydın’ın çehresini değiştirip şehrimize katma değer kazandıracağız. Allah’ın izni, siz değerli vatandaşlarımızın destekleriyle 31 Mart’ta zaferle ayrılarak Aydın’ımızı hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

“Aydın’ımız için tarihi fırsattır”

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ise; “Cumhur İttifakı Aydın’ımız için tarihi bir fırsattır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 17 İlçemizde zaferle ayrılarak beş yıl boyunca hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizi Ege’nin incisi durumuna getirebiliriz. Allah’ın izni vatandaşlarımızın teveccühleriyle bunu gerçekleştirecek güç ve inançtayız” dedi.