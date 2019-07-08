0553 313 94 23

İncirliova Belediyespor’un yeni Başkanı Akın Kıvrak oldu

Aydın Amatör Süper Lig takımlarından İncirliova Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:58
İncirliova Belediyespor’un yeni Başkanı Akın Kıvrak oldu

Aydın Amatör Süper Lig takımlarından İncirliova Belediyespor Kulübü olağanüstü genel kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda yeni kulüp Başkanı Akın Kıvrak oldu.


Aydın Amatör Süper Ligde bu sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen İncirliova Belediyespor, Antrenör Adalet Duman ile anlaştıktan sonra, olağanüstü kongresini de yaparak yeni başkanını da seçti.


İncirliova Belediye Toplantı salonunda gerçekleşen ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın da katıldığı seçimde yeni başkan AkınKıvrak, ikinci başkan ise Suat Ekenoldu.


Toplantıya katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yeni Başkanımız ile ligdeki hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyorum. İncirliovalı yetenekli evlatlarımızla var gücümüzle çalışarak ilçemizin adını spor alanında da duyurmaya devam edip, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.


İncirliova Belediyespor Kulübü’nün yeni Başkanı Akın Kıvrak, "Ligdeki mevcudiyetimizi koruyarak, özümüze dönüp kendi evlatlarımız ile mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Akın Kıvrak başkanlığında oluşturulan yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu;Suat Eken, Mehmet Güler, Mustafa Aytekin, Özgür Destici, Durmuş Ali Demir, İlhan Ayverdi, Süleyman Yavuz, Turgay Özyar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbekirspor’da transfer arayışı
    1. Diyarbekirspor’da transfer arayışı
    2. Çin’den gözaltındaki Avustralyalı..
    3. Altaylı Furkan’ın gidişi sessiz oldu
    4. Kütahya’da saniye saniye kaza anları
    5. Bomba sanıldı, öğrencilerin deney..
    6. Tüfekle şaka ölümle bitti
    7. Malatya'da serinlemek için baraja..
    8. Ahlat’ta LGS tercihleri devam ediyor
    9. Kore'yi sallayan gelişme! Ülkeden kaçtı
    10. "Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum"
    11. Başkan Gökhan Yüksel, 31. Osmangazi’yi..
    12. Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza..
    13. Pendik’teki magandanın ehliyetine el..
    14. TÜGŞAV’dan S-400 açıklaması
    15. Anlaşma sağlandı! Gaston Campi..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Sınırları aşan dostluk sürecek
    18. İncirliova Belediyespor’un yeni..
    19. Bilal Erdoğan Okçular Vakfı’yla ilgili..
    20. Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı..
    21. Huawei teknoloji tırı Ordu’da
    22. Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı
    23. Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz..
    24. Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a..
    25. ODTÜ’lü öğrenciden polise hakaret!..
    26. Kazdağları’nda Alman turistler..
    27. Selçuklu’da aşıklar sazıyla sözüyle..
    28. Mersin’de işaret dili ile görüntülü..
    29. GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri..
    30. Esed rejimi istihbarat şeflerini..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor