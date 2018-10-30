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İncirlik'te alarm! Hava Kuvvetleri "Hazır olun" emri verdi

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in, araştırma yapma maksadıyla bölgeye gönderilmesinin ardından Hava Kuvvetleri unsurlarının da olası bir tacize karşı hazır durumda bekletildiği öğrenildi.

30 Ekim 2018 Salı 15:52
İncirlik'te alarm! Hava Kuvvetleri "Hazır olun" emri verdi

Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin çıkarılması noktasında adımlar atan ve bölgedeki diğer tüm gelişmeleri de yakından takip eden Türkiye, güney sularındaki olası gerginlikler için hava kuvvetlerini alarma geçirdi. Geçtiğimiz dönemlerde Akdeniz'de yerini alan Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi'nin yanına ilk sondaj gemisi Fatih'i de gönderen Türkiye, olası bir kriz durumu için de tüm planları masaya yatırdı. 

Hava kuvvetleri unsurlarına "hazır olun" talimanı 

Barbaros Hayrettin'in Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmesinin ardından sismik gemisini savaş gemileri ve hücümbotlarının korumasın alan Türkiye, deniz unsurlarına yaklaşan savaş uçaklarını da kendi F-16'ları ile önlüyor. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in de bölgeye gönderilmesinin ardından Hava Kuvvetleri unsurlarının da hazır durumda bekletildiği öğrenildi.   Ege ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarından asla ödün vermeyeceğini sıklıkla tekrar eden Türkiye'nin, olası bir taciz ya da engelleme karşısında hava unsurlarını da aynı anda kullanarak angajman kuralları çerçevesinde en net yanıtı vereceği kaydedildi. Bu kapsamda başta İncirlik olmak üzere Doğu Akdeniz'e en yakın durumdaki üslerin sürekli hazır konumda bekleme pozisyonuna geçti. 

Enerji denklemi Türkiye için neden önemli?

Türkiye'nin 'oldubittiye asla izin verilmeyecek' tezinin enerji denklemindeki yerini değerlendiren uzmanlara, konunun basit bir taciz olayının çok daha ötesinde olduğuna vurgu yaptı. 

Doğu Akdeniz'de çatışma riski var

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, süreci şu sözlerle açıkladı: "Akdeniz’in hidrokarbon açısından zengin olduğu biliniyor ve İsrail açıklarında, Mısır açıklarında, Güney Kıbrıs açıklarında çok sayıda keşif de yapıldı. Asıl konu bu keşiflerin Avrupa pazarlarına ulaştırılması. Arada Türkiye olmadan ekonomik olarak ulaştırılması mümkün değil. Şimdi Fatih’in bir keşfi olursa Akdeniz’deki diğer rezervlerin Avrupa’ya erişim rüyası suya düşer.  Çünkü zaten onlar da Avrupa’ya ancak Türkiye üzerinden giderse ekonomik olacaktı, ki Türkiye karasularında keşif olursa başka kaynakların bununla rekabet etmesi mümkün olmaz. Doğu Akdeniz mevcut şartlarda çatışma riski var. Ancak Türkiye gerek enerji diplomasisi ile gerek askeri anlamda kararlılığı ile bu sıkıntılı süreci atlatacaktır."

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:52
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YORUM YAZ

  • mertmert1 sa önce
    Devletimizin ve Reisimizin sonuna kadar arkasındayız. Yaşım 50 yarın askere çağırsınlar seve seve gitmez isem namerdim.
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