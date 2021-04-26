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Gündem 'İncirlik Üssü kapatılsın' TGB'den protesto çağrısı
Gündem

'İncirlik Üssü kapatılsın' TGB'den protesto çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal 'Ermeni soykırımı' sözlerine bir tepki de Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması olan Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. TGB, 'İncirlik Üssü kapatılsın' sloganıyla vatandaşları meydanlara çağırarak İstanbul ve Ankara'da basın toplantısı diğer illerde ise protesto çağrılarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:24:00 -
'İncirlik Üssü kapatılsın' TGB'den protesto çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı skandal açıklamayla 1915 olaylarını resmen ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıdı. Biden bu sözleri tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Türkiye'de bulunan partilerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm topluluklar Biden'ın gerçek dışı bu çıkışına çok sert tepki gösterdi.

TGB'den meydanlara çağrı

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sözlere bir tepki de Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması olan Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. TGB 'İncirlik Üssü'ne el konulsun' sloganı ile birçok ilde vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. TGB bugün saat 13.00'da İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde saat 14.00'da ise Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde basın toplanıtısı düzenleyecek.

Diğer illerde barışçıl gösteriler olacak

İstanbul ve Ankara'da ABD kurumları önünde Biden'ın skandal sözlerini kınayarak basın toplantısı düzenleyecek olan TGB'liler, diğer illerde de boş durmayacak. TGB, farklı birçok ilde de ABD Başkanı'nın hiçbir doğruluğu olmayan skandal sözlerine karşı barışçıl eylemler düzenleyecek.

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Yorumlar

salihce

incirlik kapatilmaz ise , 11 milyar dolarlik askeri ihale iptal edilmez ise.. samimi degildir hükümet! biz kandiriliyoruz demektir!
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sedat

helal olsun , evet yürekten destekliyoruz ....fitne ve darbe üssüne ihtiyacımız yok...
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